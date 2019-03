Norwegian setter fly på bakken

NAMDALSAVISA

OSLO: Etter anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter har Norwegian valgt å sette sine 18 Boeing 737 MAX 8 på bakken inntil videre. Selskapet sier i en pressemelding at de nå gjør sitt ytterste for å ivareta kunder som blir berørt. De jobber med å omdisponere flyflåten, slå sammen flyginger og booker om passasjerer til andre flyginger for å begrense konsekvensene for de reisende.

Norwegian beklager overfor dem som blir berørt av dette, men peker på at sikkerheten til passasjerene og ansatte kommer alltid først. Berørte passasjerer vil bli informert via SMS og på selskapets hjemmesider.