Turfølget på fire er funnet og fraktes til sykehus i helikopter

NAMDALSAVISA

SNÅSA: Etter en massiv og krevende redningsaksjon ble de fire personene som var værfast i Snåsa funnet i god behold.

De fire, som var på snøskuter i Snåsafjella, kontaktet politiet tirsdag kveld. Onsdag formiddag, ved 11-tida, ble de funnet.

Sea King er nå i ferd med å ta dem opp i helikopter for å fly dem til sykehus for sjekk. Alle fire meldes å være i bra form etter forholdene, melder politiets operasjonssentral.

– Svært farlig

Innsatsleder Rune Reinsborg i politiet sier til Trønder-Avisa at de har hatt radiokontakt med følget hele vegen. Alle fire er bevisste, og fraktes direkte til sykehus.

– De er sterkt nedkjølt og medtatt, sier Reinsborg.

Han sier videre at det er snakk om fjellvante folk, men at det var ekstremt vanskelige leteforhold i fjellet. Politiet, og de andre redningsetatene, har derfor vært svært nøye på hvem de har sendt inn i fjellet, da det har vært svært farlige forhold.

– Det er på grensa hele vegen på hva som er forsvarlig, sier Reinsborg.

Krevende aksjon

Politiet, sammen med Røde Kors og lokalkjente personer, iverksatte like før klokka 22.00 tirsdag kveld en aksjon for å bistå de fire personene. Ifølge politiet var de fire personene på tur tilbake etter arbeid med en reinsflokk, og skulle kjøre tilbake over Imsdalsfjellet.

Politiet hadde tidvis kontakt med følget per telefon.

Redningsaksjonen var svært krevende som følge av dårlig vær og sikt.

Én av de fire skal ikke ha vært kledd for uværet. Følget fant ly under en skrent og under sleden de hadde med.

Flere forsøk

Tirsdag kveld meldte politiet at de visste hvor de fire var, og at de hadde håp om å hente dem ut innen kort tid.

Redningsaksjonen pågikk gjennom natta, men uten hell.

Klokka 4.44 meldte politiet at Seaking hadde prøvd å fly inn i området.