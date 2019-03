«Det er et alvorlig tankekors vi alle må ta innover oss»

NAMDALSAVISA

I et åpenhjertig intervju med NA forteller tidligere ordfører Petter Bjørnli om hvorfor han ikke stiller som ordførerkandidat for Høyre under høstens kommunevalg i Bindal. Hovedårsaken er at han ble utbrent under sin siste periode som ordfører, med de belastninger det førte med seg da – og nå.

Flere omstendigheter førte til at den positive og arbeidsomme ordføreren møtte veggen. Få trodde at innflytteren og høyremannen Bjørnli skulle bli ordfører da han stilte til valg første gang. Han ble til og med gjenvalgt. Det sier mye om den respekten han nøt for arbeidet han utførte for bindalingene.

– At jeg fortsatt lever må jeg takke gode folk i rundt meg for. De siste åra har jeg egentlig bare eksistert Da saltdalingen flyttet til Bindal tok det ikke mange år før Petter-effekten ble et velkjent begrep på rådhuset. Midt i ordførerperioden gikk han på en kjempesmell. Flere år etterpå er han fortsatt på sparebluss, og har bestemt seg for å ikke stille til valg som ordfører i Bindal.

Presset ble etter hvert stort på flere fronter og han ble slått ut av utmattelsessyndrom. Denne sykdommen rammer dessverre mange i dagens samfunn. Bjørnli setter ord på hvordan han opplevde det da det raste som verst, og hvordan han lever med det i dag. Han brenner fortsatt for lokalsamfunnet, men alt går i et langsommere tempo enn tidligere.

Det er viktig at Bjørnli og andre som er rammet av sykdommen, gir den et ansikt i offentligheten. Ikke alle klarer det, og det skal man også ha respekt for. Kanskje er den største verdien at vi andre, som er friske, kan ta lærdom av det de forteller. At vi viser dem respekt og tålmodighet, og at man passer på seg selv i hverdagen ved å sette grenser.

Politikeren Petter Bjørnli følte seg også baksnakket. Ikke alle klarte å skille mellom privatperson og politikeren. I dag opplever mange politiske parti at dyktige folk kvier seg til å stille til valg foran årets kommunevalg. Spesielt kvinner. Mange av dem oppgir som årsak at de ikke vil utsette seg selv eller familien for personforfølgelse og karakteristikker på sosiale medier og i kommentarfeltene. Det er et alvorlig tankekors som vi alle må ta innover oss.

Vi må slå ring om de som vil ivareta og arbeide innenfor rammene i lokaldemokratiet til fellesskapets beste, uansett partitilhørighet. Bjørnli har vist at han er modig mann. Så er det opp til oss andre å være like modig til å stå opp mot dem som undergraver demokratiet med ytringer som har utspring i respektløshet og hat. Mobberne må aldri få vinne.