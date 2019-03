Britney Spears får Broadway-musikal

NAMDALSAVISA

En av verdens største teatereiere, James L. Nederlander, annonserte tirsdag en splitter ny musikal som skal settes opp på Broadway. Musikalen har fått navnet «Once Upon a One More Time», og er bygget på låter fra popstjerna Britney Spears.

Ifølge VG skal musikalen ikke bare inneholde Britney-sanger i historiefortellinga, men også basere seg på klassiske eventyrkarakterer som Askepott og Snøhvit – som vil leve livene sine gjennom Britneys musikk.

37-åringen har jobbet tett med Nederlander i tre år for å utvikle showkonseptet. Før åpninga 13. november vil musikalen bli å se fra 29. oktober på James Nederlander-teatret i Chicago.