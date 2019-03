UKM snur: Jenta får likevel vurdert kunsten sin

NAMDALSAVISA

NÆRØY: De har nå bedt fagpanelet om å vurdere saken på nytt, og panelets leder vil ta kontakt med deltakeren for å få gjennomført en gjennomgang av deltakerens bidrag sammen med kunsneren.

– Med bakgrunn i siste dagers avisoppslag angående deltaker i UKM hos oss som ikke ble nominert til videresending til regionmønstring, har vi nå bedt fagpanelet om å vurdere saken på nytt, skriver UKM-leder Øyvind Norstrand på UKM Nærøy sin Facebook-gruppe.

Har sosial angst

Tirsdag skrev NA om en jente som i flere uker hadde forberedt seg til UKM, men da hun kom til kulturhuset klarte hun ikke gå inn for å for å presentere kunsten sin. Foreldrene forklarer i intervjuet at dattera sliter med sosial angst, og mente dattera burde få lik vurdering som andre deltakere selv om hun ikke ble med inn.

Onsdag mottok foreldrene en telefon fra oppvekst- og kultursjef Kirsti Fjær i Nærøy kommune, som kunne fortelle at dattera likevel skulle få bli vurdert på lik linje med de andre deltakerne. Fra før hadde hun blitt forespeilet en vurdering, men ikke en vurdering som kunne nominere hun til å bli sendt videre.

Ingen kommentar

– Det var en veldig fin beskjed å få. Det vitner om at ungdom med psykiske lidelser blir tatt på alvor av UKM. Det er vi enormt glade for, ikke bare for vår egen datters del, men også for andre som kunne ha havnet i samme situasjon, sier 14-åringens mor.

Oppvekst og kultursjef Kirsti Fjær har ingen kommentar til saken, og henviser til det UKM-lederen har skrevet på Facebook.