Overhalla topper elbil-statistikk i landet

OVERHALLA: Ingen distriktskommuner er i nærheten av Overhallas satsing på elbiler, skriver Framtida.no.

Overhalla hadde i 2017 under 4.000 innbyggere og er langt fra den største kommunen i landet. De kan likevel skilte med å være Norges beste elbilkommune.

70 prosent av alle kommunale biler i Overhalla er elbiler.

– Utrolig gøy, og overraskende, sier ordfører Per Olav Tyldum (Sp) til Framtida.no.

På delt andreplass kommer Oslo og Moss.

– Jeg sier bare: Hurra for Overhalla! Men her skulle jeg selvsagt hatt enda hardere konkurranse i tetsjiktet, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Her er kommunene med størst del kommunale elbiler:

Overhalla 70 %

Moss 57%

Oslo 57 %

Skedsmo 55 %

Vestvågøy 50 %

Bergen 45 %

Arendal 42 %

Trondheim 42 %

Ringebu 40 %

Roan 33 %

Stavanger 30 %

Stord 30 %

Strand 30 %

