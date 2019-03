49 bekreftet døde i terrorangrep i New Zealand

– Jeg blir fysisk kvalm av å lese om angrepet

Minst 49 mennesker er nå bekreftet døde etter terrorangrepet i Christchurch i New Zealand. For Jorid J. Nordmelan (28) er angrepet en dyrekjøpt påminnelse om at Anders Behring Breiviks tanker lever videre.