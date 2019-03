Polet i Namsos er oppgradert, nå skal de ansatte smake seg gjennom 400 sorter

Det artigste er at kundene nå får et mye større utvalg i alle kategorier.

NAMDALSAVISA

NAMSOS : Fra januar i år har det blitt relativt store endringer hos Vinmonopolet i Namsos. Etter å ha vært et kategori 4-pol i alle år, rykker butikken nå opp en kategori. Dette er for polutsalg som selger mellom 300.000-450.000 liter i året, og innebærer at man nå går fra å ha et vareutvalg på 900 sorter til 1.300.