Raste forbi politikontroll, kjørte i grøfta og løp fra stedet

KOLVEREID: Fredag morgen meldte en politipatrulje på Kolvereid at et kjøretøy ikke stanset for kontroll i sentrum.

– Bilen har høy hastighet og politiet avbryter forfølgelsen, skriver politiet på Twitter.

Videre opplyste politiet at bilen hadde kjørt i grøfta, der føreren stakk fra bilen, men ble innhentet og pågrepet av politiet.

Ifølge operasjonsleder Anlaug Oseid, ville ikke sjåføren stoppe for patruljen. Med blålys og sirener fulgte patruljen etter bilen. Da hastigheten til bilen ble høyere og høyere, avbrøt politiet forfølgelsen.

– Patruljen slo av sirenene og kjørte rolig etter. Vi ønsker ikke forfølgelse på steder der det er folk. Forfølgelse kan også føre til at bilfører blir utsatt for fare som følge av at vedkommende blir trigget til å kjøre enda fortere, forklarer operasjonsleder Anlaug Oseid, sier Trønder-Avisa.

Mannen som kjørte bilen holdt en hastighet på 70 km/t da politiet startet biljakta, men økte farta etter hvert. Operasjonslederen påpeker overfor T-A at bilen ikke kjørte i grøfta under forfølgelsen.