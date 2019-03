NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Like før klokka sju fredag morgen kom politiet ut med ei melding om ei trafikkulykke.

Det var en frontkollisjon på Fv 770, et par kilometer vest for Kolvereid. To biler og to personer var involvert. Det skal være store materielle skader.

Nødetatene er på stedet, og begge førerne tas hånd om av helsepersonell.

Vegen vil bli ryddet snart.