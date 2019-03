Brannen på Hundhammerfjellet er slokket

NAMDALSAVISA

NÆRØY: I åttetida lørdag morgen meldes det om åpne flammer i vindmølleparken Hundhammerfjellet.

08.35 er brannvesenet på stedet og holder på å slukke brannen. Det er ikke meldt om personskade.

- Brannen begynte i forbindelse med arbeid som ble utført her i morges. Vi er litt usikre på detaljene, men brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, sier innsatsleder Anders Morken i politiet.

Vet ikke hva som forårsaket brannen

Energidirektør i NTE, Kenneth Brandsås, forteller at brannen oppsto i turbin 8, som allerede lå på bakken.

– Turbinene skulle demonteres for å fraktes bort. NTE har ikke hatt egne folk på stedet, men en annen aktør som utførte demonteringa for oss.

Brannen vil ikke gi NTE noen økonomiske konsekvenser da dette var en turbin som uansett skulle skrotes.

– Vi vet ikke eksakt hva som er årsaken bak brannen, men vi har stoppet arbeidet for helga, og vil gå igjennom sikkerhetsrutiner og HMS med de som utfører arbeidet. Dette gjør vi både for å finne ut hva som har skjedd og for å forhindre at det skjer igjen, sier Brandsås.

Til Adresseavisen forteller energidirektøren at det trolig ble det brukt skjærebrenner i forbindelse med demonteringen.

- Gnister fra dette arbeidet kan ha gjort at det tok fyr i olje eller grease. Dette jobber vi med å finne ut av, sier han.

Arbeidet lørdag skjer som ledd i et forberedene arbeid på Hundhammarfjellet, før det neste år skal settes opp 12 nye turbiner på fjellet.

Også i januar i år brant det i en vindmølle på det samme sted.