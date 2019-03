B-gjengen snekret sammen sommerlåt i studio

NAMDALSAVISA

NAMSOS : I fjor gikk bindalsbandet til topps i musikkonkurransen Bandwagon, og en del av premien var studiotid. I helga hevet bandet premien og entret studioet i Rock City for å spille inn låta «Bare du» – en sang de bare hadde skjelettet til på forhånd.

– Det var på en måte en demo fra noe jeg hadde spilt inn heime. Vi hadde aldri øvd på sangen som band, så den har blitt til mens vi har vært i studio, sier Jørund Lislien.

På den kommende singelen som slippes nærmere sommeren blir det noen nye takter fra bindalsbandet.

– Vi har prøvd litt nye ting og gjort låta litt mer poppa. Den har en kjærlighetstekst med en litt sommerlig «schwung», forteller Lislien.

– Det er litt flere elementer i produksjonen og tema i selve melodien. Så sangen bærer litt preg av det, sier Kenneth Thomassen.

Bandet er opptatt av at det de lager i studio skal være mest mulig organisk og at det lar seg gjenskape på konsertscenen.

– Vi må kunne spille låta live. Derfor prøver vi å holde det litt enkelt og unngår at den blir produsert i hjel, sier Lislien.

Må takke nei

Til daglig er de seks medlemmene travelt opptatt med jobb og familieliv, og bandet er fortsatt bare en artig hobby. Til sommeren venter en rekke spillejobber, og de kunne hatt mange flere hvis tida hadde strukket til.

– Vi får mange forespørsler, men med seks mann er det mye som skal klaffe. Det er artig å bli spurt, men det er samtidig vondt å måtte si nei, sier Dag Christer Brønmo.

Konsertene, samholdet og møtet med publikum har hele tida vært en av de viktigste drivkreftene for å holde på med musikken.

– Vi har det steikartig sammen, og responsen vi har fått gjør det enda morsommere, sier Thomassen.

– Det sosiale er drivkrafta. Vi skal ikke sitte hver for oss og spille. Når vi møtes, så møtes vi. Vi er også så heldige at vi har et øvingslokale som er egna til mer enn bare øving, smiler Brønmo.

Holdt låtskriveri hemmelig

Det foreligger ingen albumplaner, men det kommer flere singler etter hvert. Å kunne gi ut egenskrevet musikk har vært en viktig faktor for at bandet har holdt det gående så lenge som de har gjort.

– Det er begrenset hvor lenge du orker å bare spille coverlåter. Så ideen om å lage egne låter dukket opp ganske tidlig, forteller Brønmo.

Bandets bassist Jørund Lislien holdt det hemmelig ganske lenge at han hadde skrevet ei låt, helt til bandet hadde spilt på en påskefest i heimbygda. Låta var «Sjå snø», og resten av bandet ble svært begeistret. Julesangen førte etter hvert til at bandet begynte sin nå svært populære julekonserttradisjon.

– Det var nok etter de første konsertene i Bindal at vi merket at vi traff noe hos publikum. Som mange andre steder er det vanskelig å få folk til å møte opp på arrangement, men på julekonsertene var ikke det noe problem, forteller Brønmo.

Med en ny sesongrelatert sang på trappene er det ikke godt å si hva den vil føre til av nye tradisjoner. Og bandet er spente på hvordan det blir.

– Du vet ikke helt hvordan det blir før alle seks har gjort sitt. Så det blir spennende å få hørt sluttresultatet, sier Thomassen.