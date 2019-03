Høy allsangfaktor når Åge skal hylles med to konserter

NAMDALSAVISA

JØA : Det kommer til å bli to kvelder fylt med god musikk når Jøa blandakor og Thomas Brøndbo med fullt band inviterer til hyllestkonsert for Åge Aleksandersen, som fyller 70 år 21. mars. Det blir i alt to konserter, hvorav den første er i Fyret på Jøa 23. mars, mens den andre blir i Kulturhuset i Namsos dagen etter.