Bøndene inntar byen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har lovet våre medlemsbedrifter at vi i 2019 skal jobbe aktivt for at Namsos skal bli en mer levende by, og vi er veldig fornøyd med at Bønder i byen har valgt å melde seg inn i Namsos næringsforening. Det vil skape ny aktivitet i Namsos og bli et bra tilbud for byen, sier daglig leder Amund Lein.