Skifter fyringsanlegg

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Forbud mot bruk av mineralolje for oppvarming av bygg trer i kraft 1. januar 2020 og formannskapet innstiller overfor kommunestyret på at det gjøres nødvendige forberedelser ved fyringsanleggene på samfunnshuset og på omsorgssenteret for overgang til bruk av bioolje i løpet av året.