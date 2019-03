NAMDALSAVISA

MARØYA: «En båt på 36 meter som frakter fiskefor skal ha hatt et branntilløp. Brann er på stedet og melder at brannen er under kontroll.»

Politiet meldte om brannen på Marøy Marina på Twitter klokka 17.50 tirsdag ettermiddag.

– Det er ikke farlig last på båten. Fire personer skal ha vært om bord. Alle i sikkerhet og sjekkes av helse, skriver politiet videre.