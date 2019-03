Rennlederen vil fronte fokuset på deltakelse framfor prestasjoner

NAMDALSAVISA

NORDLI: – I alle fall er det kjempeviktig at vi som arrangører legger til rette for at mosjonistene og deltakerne i familieklassen får en like fin opplevelse som dem som vil kjempe om seieren. For meg er alle like viktige deltakere. Det er ikke bare noe jeg sier for å være «korrekt», men det er viktig for framtida for Flyktningerennet, sier hun engasjert.