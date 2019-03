NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet melder klokka 06.25 tirsdag morgen at en mann kjørte elektrisk rullestol i Vikatunnelen i Namsos. Politiet fikk raskt kontakt med mannen, som forklarte at is på vegen, førte til at han valgte å kjøre gjennom tunnelen for å komme seg heim.

Dette førte til at Vegtrafikksentralen måtte stenge tunnelen en kort periode.

– Vi ble tipset av noen som oppdaget mannen inne i tunnelen. Personen ble etter hvert geleidet ut, forteller operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt.