Forsvarsbygg selger den gamle fyrstasjonen

– Et landemerke for Nærøysund

Forsvarsbygg vurderer å legge tidligere Nærøysund fyrstasjon ut for salg. Vikna-ordfører Amund Hellesø (Ap) betegner bygget som et landemerke som det kan være interessant for nykommunen å kjøpe.