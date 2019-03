– Vi er stolte over at Åge ble født akkurat her

NAMDALSAVISA

Gratulerer, Åge!

Skulder ved skulder

Ansikt til ansikt

Ensomme sammen

På flukt på leit

Klokskap og dumhet

Lykke og tomhet

Vi bær børa med alt vi veit

(Fra «24.12», Åge Aleksandersen).

Det er vanskelig å finne ord til en ordkunstner. Ord som kan beskrive den takknemligheten vi i heimkommunen Namsos kjenner på, ikke bare i anledning en 70-årsdag, men hver dag.

Takknemlighet og stolthet over at norske artisters nestor er fra Namsos. Over all musikken han har gitt oss, musikk som vokser med oss.

Jeg husker godt hvor tøff jeg syntes «Ramp» var da jeg hørte den som 17-åring. Låta fenger meg fremdeles nå når jeg er i 50-årene. For slik er det med Åges låter, de vokser med deg og gir ulik mening i livets ulike faser.

De som har vokst opp i hans samtid vet bedre enn de fleste andre at det slett ikke var «naturlig» at det skulle bli slik. For uansett hvordan en snur og vender på det: Det å vokse opp i Gullvikmoen og etter hvert bli anerkjent og respektert som hele landets Åge, er langt fra noen selvfølge.

Dagens ungdom kan nok ha vanskeligheter med å forestille seg Namsos-samfunnet på 1950- og 60-tallet. Det var et tydelig klasseskille mellom bydelene, og det var ikke vanlig at unge og gamle møttes på fritida på tvers av dette.

Åge har fortalt at oppveksten kunne være problematisk. Det er grunn til å tro at dette tidlig bygget en sosial bevissthet og særlig omsorg for de svake og utsatte i samfunnet.

Den unge Åge fant kameratskap og samhold gjennom idretten og musikken. Han fikk status i ungdomsmiljøet ved at han var god i det han engasjerte seg i.

Han var da, som nå, en ledertype som utmerket seg, en de andre så opp til. De voksne namsosingene, imidlertid, kunne nok styre seg for det opprøret som lå i ungdomskulturen mot slutten av 60-tallet.

Men Åge hadde funnet sin styrke og den vegen han ønsket å gå.

Bakkene ble bratte. Det var mange år med et umenneskelig slit med doble jobber, mye reising og lite penger – fram til 1984, da alt snudde med ei plate og en sang.

Da han flyttet til Trondheim og nærmere spillejobber, glemte han aldri fødebyen. Det var tider da han kunne ha problemer med forventningspress fra sambygdinger når han holdt sine mange konserter, men med årene har vi sett at Åge fikk et sterkt og nært forhold til Namsos.

Og at alle namsosingene, ikke minst de voksne, er stolte av mennesket og artisten Åge.

Åge er unik i nasjonal sammenheng. Det er i det lille Åge skaper det store. Det er få forunt å berøre mennesker på den måten han gjør, igjen og igjen. Det er et mesterstykke å klare gjennom tekst, musikk, kjærlighet til og respekt for folk samt et inderlig samfunnsengasjement, å evne å sette ord på det vi føler og opplever livet gjennom – i sorg og glede.

Ja, vi er stolte over at Åge ble født akkurat her. Og vi tror at Åge er glad for at han fikk erfaringer fra et samfunn og fant sitt musiske språk nettopp her.

Åge er unik, men ville han ha vært den samme uten Namsos? Uansett er det en stor glede på vegne av hele Namsos-samfunnet å ønske Åge til lykke med 70-årsdagen den 21. mars.

Æ satt spor i sand,

æ skreiv ord i vann

æ e ein konge uten land.

Et tre uten rot,

æ e feig og fylt av mot.

Han som forlot.

(Fra «Alkymisten», Åge Aleksandersen).