Hoksrud kommer til Rørvik lørdag for å snakke om eldreomsorg

RØRVIK: Foredragsholder blir nylig avgått landbruksminister, Bård Hoksrud.

– Møtet er åpent for alle, og vi åpner for spørsmål – også kritiske spørsmål – etter foredraget fra Hoksrud, lover Terje Settenøy i Nærøysund Fremskrittsparti, som arrangerer lørdagens møte.

Temamøtet om eldreomsorg skal avvikles på Rørvik Rorbuer lørdag ettermiddag.

– Vi i Nærøysund Frp synes det er smart av nye Nærøysund å søke om å få bli med på statlig finansiert eldreomsorg, ettersom eldreomsorgen i den nye kommunen må omorganiseres likevel, forklarer Settenøy.

Det er Helsedirektoratet som gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet). Formålet er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning. Bård Hoksrud er per i dag stortingsrepresentant for Frp.