Rørvik med seier over naborivalen

Det er greit at Rørvik tar denne, for de har ingen sjans når serien starter. Jonas Lian Hansen, Namsos-trener

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Rødtrøyene kom best i gang i treningskampen, som ble spilt over tre omganger. Andreas Skeie tok over treneransvaret for Rørviks 4. divisjonsherrer før årets sesong, men fikk vist at han blir en viktig bidragsyter også på banen – da han spilte seg gjennom Namsos-forsvaret og sendte Rørvik i ledelsen 25 minutter ut i oppgjøret.