Hunder på rømmen: Eiere ber om hjelp

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: De to hundene ble borte fra Grøndalen i Namsskogan i 10-tida tirsdag, og har vært savnet i over to døgn.

Eierne Kåre Vik og Kari Ovesen har sporet dem sørover fra Grøndalen og inn i det markerte området på kartet. Men der er det så lite snø at det ikke går an å følge sporene videre.

Eierne ber nå publikum holde et ekstra øye etter hundene og ta kontakt med hundeeierne eller politiet hvis de ser dem eller tar varepå dem.

– Begge hundene er veldig snille og selskapelige og skal være grei å få kontakt med, hvis man ser dem, opplyser de.

Sønnen til Kåre Vik, Jon Inge Vik, opplyser at politiet er varslet.

Ronja er fem år, av rasen Australian Shepherd og er chippet.

Mira er fire år, av rasen Basset Fauve de Bretagne og er chippet. Begge har halsbånd på.