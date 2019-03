Kulturprisen går til dugnadsgjengen i Namdalseid og Lyngen skytterlag

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Prisvinneren har gjennom mange år tilbudt skyting som aktivitet for alle i bygda og anses som en breddeaktivitet for mange målgrupper. Laget har i mange år arbeidet med stor dugnadsinnsats og bygd opp anlegg for sine aktiviteter både utendørsanlegg på Sjøåsen med nyrenovert skytebane, nytt klubbhus i tillegg til innendørs miniatyrskytebane ved Namdalseid skole, som sto ferdig for noen år siden, heter det i begrunnelsen for hvorfor akkurat skytterlaget fortjener kulturprisen for 2018.