TRONDHEIM: Fjorårets tabelltreer Arna-Bjørnar er motstander for gultrøyene på nye Ørn Arena søndag.

– Selvfølgelig er jeg litt spent, men jeg gleder meg mest, sier harrasbygg Elen Sagmo Melhus.

Etter en trøblete fjorårssesong, der Trondheims-Ørn endte på tiendeplass i eliteserien – ser Melhus og co. fram til å starte med blanke ark.

25-åringen legger ikke skjul på at seier i sesongåpninga på heimebane hadde smakt godt. Hun mener laget, under ledelse av Steinar Lein, stiller godt forberedt før helgas oppgjør.

– Vi har jobbet godt på treningsfeltet og gjort en del analyse på video, forteller angrepsspilleren fra Harran.

– Hva blir nøkkelen for å slå Arna-Bjørnar?

– Vi har i utgangspunktet mest fokus på eget spill og har en forventning om at vi skal levere en solid kamp og gjøre jobben for hverandre. Dette blir helt vesentlig for å sikre seier på søndag.

– Vi går selvfølgelig for trepoenger i første kamp, fastslår Elen Sagmo Melhus.