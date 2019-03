Gjensynsgleden var stor da Mira og Ronja ble funnet etter fire dager på rømmen

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: De to hundene ble borte fra Grøndalen i Namsskogan i 10-tida tirsdag, og har siden vært savnet.

Eierne Kåre Vik og Kari Ovesen sporet dem sørover fra Grøndalen, men på grunn av lite snø var det vanskelig å følge sporene videre.

Fredag kunne familien juble da de fant igjen hundene.

– Endelig. Etter fire dager på rømmen fant vi de i god behold og fin form. Takk til alle som har delt og hjulpet til med letinga, opplyser sønnen Jon Inge Vik.

– Hvordan fant dere hundene?

– Da vi først fant ferske spor, gikk det greit, men vi har lett i samme område i tre dager uten å finne spor, så vi begynte å bli litt rådløse for hva vi skulle gjøre, forteller Vik som er glad for at hundene holdt sammen og at det gikk bra til slutt.

– Litt mager og såre føtter, men ellers var de i fin form. Det var noen lykkelige eiere som tok telefonen da vi hadde funnet dem, sier han.

Eierne ønsker å rette en stor takk til alle som har stilt opp for å lete etter Ronja og Mira.

– Det var helt fantastisk å få dem heim. Det ble en fin start på helga, sier Kari Ovesen.

Ronja er fem år, av rasen Australian Shepherd – mens Mira er fire år, av rasen Basset Fauve de Bretagne.