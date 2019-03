NAMDALSAVISA

NAMSOS: Konsernledelsen i Bane Nor har vedtatt å starte en prosess for å vurdere nedlegging av Namsosbanen. I høringsbrevet som er sendt berørte kommuner og fylkeskommunen, pekes det på at strekninga er i svært dårlig forfatning og at det anses som uaktuelt å ta den i bruk igjen.