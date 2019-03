Hurtigruta «MS Nordlys» gikk i runder i Lekafjorden

NAMDALSAVISA

LEKAFJORDEN: På grunn av uværet som herjer i Trøndelag i helga valgte Hurtigruta-skipet «MS Nordlys» å søke le i Lekafjorden lørdag.

Der ble båten gående store deler av dagen, før været etter hvert tillot passasjerskipet å fortsette sin reise. Lørdag kveld viser båttrafikken at passasjerbåten kunne fortsette nordover.

Kommunikasjonssjef for Hurtigruta, Rune Thomas Ege, opplyste til NA at båten gikk i le på grunn av værforholdene.

- Det er rett og slett dårlig vær som er grunnen til at «MS Nordlys» befinner seg i Lekafjorden. Det ble gjort et forsøk på å legge til kai i Rørvik tidligere i dag, men da var værforholdene for utfordrende, opplyser

På daværende tidspunkt kunne ikke Ege si sikkert når «MS Nordlys» ville gjøre et nytt forsøk på å legge til kai.

- Ifølge værmeldinga skal været bedre seg utover ettermiddagen og trolig vil skipet gjøre et nytt forsøk på å legge til kai utover kvelden, sier Ege og legger til:

- Vi tar ikke noen sjanser slik som været er akkurat nå. Vi vil gå til land når det er trygt og praktisk mulig. Det er opp til kapteinen og mannskapet om bord i båten.

Det 122 meter lange skipet «MS Nordlys» har en kapasitet på 590 passasjerer, veier 11204 tonn og en toppfart på 18 knop.