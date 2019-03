Skal fylle gamle lensmannskontorer med politi

Vi må stoppe dagens reformer, og lage noen nye nærhetsreformer. Det betyr blant annet at vi må flytte ressurser i politiet ut igjen.

HAMAR: I går startet partiets landsmøte på Hamar, med rekordmange 307 delegater i landsmøtesalen. Aldri før har så mange senterpartister vært samlet under ett og samme tak. Og med sjeldent gode meningsmålinger i ryggen, var det en selvsikker Vedum som trollbandt landsmøtet under talen sin der han tok et kraftig oppgjør med regjeringens reformpolitikk.