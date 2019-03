Unge UKM-arrangørene forbereder seg til regionfestival i Grong

NAMDALSAVISA

GRONG: Lørdag møttes over 30 ungdommer for å klargjøre til UKM Regionfestival i Grong, som arrangeres 5. til 7. april. I år har godt over 3.300 ungdommer deltatt på UKM lokalt i Trøndelag og en god del av disse skal representere sin kommune ved UKM Regionfestival Trøndelag, enten i Grong eller på Ørlandet. Nå har de unge arrangørene sett på oppgaver og løsninger for å skape en forrykende flott UKM Regionfestival i Grong.