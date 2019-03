Vinden har herjet fra seg - slik blir søndagen

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Yr har fjernet farevarslet for vinden mange steder og melder at det blir svært svak vind i Namsos i dag. Ellers kan du vente deg temperaturer rundt et par plussgrader, regn og gråfargede skyer på himmelen over Namdalen.

I Ytre Namdal kan du fortsatt vente deg en del vind i løpet av søndagen. Her har Yr beholdt farevarslet, men melder at det blir minkende vindstyrker utover dagen:

«Natt til søndag vestlig sterk kuling 20, fra søndag morgen periodevis nordvestlig stiv kuling 15 m/s minkende.»

Slik lyder dagens værmelding fra Yr:

«Nordvestlig sterk kuling, gradvis minking til bris. I kveld nordøstlig opp i liten kuling på kysten. Sludd- eller snøbyger, til dels som regn i ytre lavereliggende strøk.»

Stille

Politiet har ikke meldt om noen hendelser på sin Twitter-konto natt til søndag, og ting tyder på at det har vært stille og rolig i Namdalen i natt.

Gikk i runder

Hos NA kan du lese at Det 122 meter lange Hurtigruta-skipet «MS Nordlys» la seg i le i Lekafjorden lørdag. I flere timer gikk passasjerskipet i «sirkel» for å holde seg unna uværet.

Du kan også lese om fargenerden Catrine Gangstø (56) som vil etablere internasjonalt fredssenter i Bindal.

Søndag morgen ble det klart at alle starttidspunkt for søndagens klasser i Flyktningerennet utsettes med en time, skriver juryen søndag morgen. Mer om det finner du her.

Stengte veger og fergeinnstillinger

Flere veger i Namdalen og ferjer er stengt og innstilt på grunn av uværet i helga. Her finner du en oversikt over hva som er blitt rammet av stormen:

371 evakuert fra cruiseskip

Lørdag fikk cruiseskipet «Viking Sky» med 1373 passasjerer om bord problemer skipet fikk motorproblemer ved Hustadvika i Møre og Romsdal. VG skriver søndag morgen at 371 personer er evakuert fra skipet.

Adressa melder at 17 personer som var om bord i «Viking Sky» er sendt til sykehus.

