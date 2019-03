Miljøpartiet i Nærøysund stiller med historiens første valgliste

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Den siste tida har det vært et stort engasjement for klimasaken blant unge, og en generell økt bevissthet blant folk flest om viktigheten av å ta vare på klimaet både lokalt og globalt. Styret i MDG Nærøysund finner derfor dette som et naturlig tidspunkt å dra i gang historiens første valgliste for MDG her i Ytre Namdal.