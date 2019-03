– En samfunnsplan du vil ha liggende på nattbordet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Å lage en samfunnsplan høres forferdelig kjedelig ut. Men denne samfunnsplanen skal bli så spennende at de aller fleste vil ha den liggende på nattbordet! Det er målet. Folk skal kjenne seg igjen i den. Folk skal føle eierskap til den. Derfor er det så utrolig fint å se at så mange er her for å dra lasset sammen.