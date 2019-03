– Må få lov til å være ordfører i Overhalla kommune

Som tidligere leder av samferdselskomiteen i Region Namdal var Per Olav Tyldum (Sp) i 2017 med på en uttalelse om å be om ei utredning av Namsosbanens framtid. Som ordfører i Overhalla gikk han tirsdag inn for nedleggelse, uten ytterligere utredninger.