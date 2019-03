Har søkt om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager

NAMDALSAVISA

VIKNA: Vikna kommune har søkt Fylkesmannen i Trøndelag om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager. Det er sendt en felles søknad for de åtte barnehagene i kommunen, seks private og to kommunale. Søknadssummen per barn er 1.850,- kroner, totalt er da søknadssummen 111.000,- kroner.