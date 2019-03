Båttrafikken lammes av dårlig vær

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Torsdag ettermiddag melder FosenNamsos Sjø at det blir kanselleringer av både ferge- og hurtigbåtavganger som følge av det dårlige været.

På sambandet Hofles – Geisnes Lund er avgangene fra og med klokka 15.05 fra Geisnes kansellert.

Foldafjord innstiller alle avganger fra Rørvik torsdag. Det settes opp buss for båt.

Samtidig melder FosenNamsos Sjø at det blir ikke bilførende kapasitet på sambandet Borgan – Ramstadlandet neste uke. Det blir kun passasjertransport, og grunnen er et planlagt verkstedopphold for MF Haranes.

Lekaferga mellom Skei og Gutvik er også innstilt inntil videre grunnet sterk vind, opplyser Torghatten trafikkselsskap.