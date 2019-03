Dramatisk svikt i fisket

Vi må nok tenke nytt for å få flåten til å stanse her.

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Øyvind Pettersen ved Rørvik Fisk AS legger ikke skjul på at situasjonen for den tradisjonsrike fiskeribedriften i Vikna nå er dramatisk. Daglig leder og nestor i næringa, Ragnvald Pettersen, ropte varsko om situasjonen i Fiskeribladet onsdag.