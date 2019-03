Snart 9.000 namdalinger leser NA på mobiltelefon daglig

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For første gang er lesinga av den digitale utgaven av papiravisa – eavisa – målt i de offisielle tallene fra Mediebedriftene. De viser at 4.700 leser NA på eavis på en vanlig dag. Opplags- og lesertallet for NA totalt sett er helt stabilt.

– De nye målingene viser at vi har akkurat like mange lesere totalt sett som vi hadde i fjor, nemlig 24.300 daglige lesere, på mobil, papir, nettbrett, pc, mac og eavis. Av disse er 18.900 lesere av papiravisa, mens 11.800 er digitale lesere. Det viser at papiravisa holder stand, og at vi har ganske mange lesere som bruker både papiravisa og de digitale kanalene, sier markedssjef Eva Meidal i NA.

Eavis leses av mange

– Spesielt interessant er det at vi nå har fått måling på bruken av eavis, og ser at vi har nesten 5.000 daglige lesere der. Det at eavisa er tilgjengelig allerede kvelden før er nok en viktig årsak, men samtidig ser vi altså at mange faktisk både leser eavisa på kvelden og papiravisa neste morgen, og følger oss på mobil gjennom hele døgnet, sier Meidal.

Det offisielle opplagstallet for NA er nå 10.467 daglige eksemplarer – mot 10.468 ved forrige måling i høst.

– Våre egne tall viser at vi akkurat nå har omlag 100 flere betalende abonnenter enn på samme tid i fjor. Vi har hatt en økning av digitale abonnenter, men ser samtidig at frafallet av papirabonnenter faktisk har stoppet opp, sier Meidal.

Fra nyttår av endret NA månedsprisen på abonnementet, og økte prisen på digitalabonnementet. Månedsprisen på papiravisa ble ikke økt.

– Prisen på et digitalabonnement hadde ikke økt siden vi startet med betaling på nett for flere år siden, så det vi nå har gjort er å øke prisen per måned, samtidig som gratulasjoner og rubrikkannonser nå er inkludert i abonnementet. Mens det tidligere kostet penger å sende inn en gratulasjon i papiravisa eller sette inn en rubrikkannonse, er dette nå gratis for dem som har abonnement. Det har vært veldig viktig for oss å øke verdien på abonnementet, slik at leserne får enda flere fordeler og får mer igjen for det de nå betaler for. Det at vi har så mange lesere på eavis, samtidig som at en får tilgang på alt innholdet vårt fortløpende på namdalsavisa.no, gjør at vi ser ut til å lykkes med det, sier sjefredaktør Kim Riseth.

Forbedret økonomisk resultat

Eavisa som legges ut hver kveld er en digital utgave neste dags papiravis, mens NA har en egen app for nettstedet namdalsavisa.no.

– Eavisa er den bladbare utgaven av papiravisa. Vi ser at mange setter pris på den leseropplevelsen, fordi det gir en oppsummert, redigert utgave av nyhetene for Namdalen. Nettsiden namdalsavisa.no gir deg alle nyhetene fortløpende, og ved å laste ned nyhetsappen vår, vil du også få egne varsel når det skjer viktige ting. Vi sender også vår egen morgenrapport direkte til din mobil hver morgen, og de viktigste sakene på Facebook Messenger hver kveld. Vi ser nå en klar økning i dem som bruker NA på alle disse måtene.

Det økonomiske resultatet for NA for 2018 viser også en klar forbedring.

– Resultatet for 2018 ser ut til å havne på rundt 2,7 millioner kroner, som er nesten to millioner kroner bedre enn året før. Det er fortsatt viktig for oss å bedre resultatet ytterligere i år, slik at vi kan fortsette den satsingen vi nå er inne i. Vi har blant annet ansatt en ny selger i Ytre Namdal, som starter i neste uke. Vi har også rekruttert en ny journalist som starter i løpet av april, sier Riseth.