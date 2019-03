D.D.E. fikk juryens hederspris under Spellemannprisen

NAMDALSAVISA

OSLO: Under Spellemannprisutdelinga på Chateau Neuf i Oslo lørdag kveld fikk D.D.E. juryens hederspris.

Det var blant annet Harpreet Bansal Band og Bjørn Skagestad som avslørte at det var Namsos-bandet som fikk årets pris, gjennom et musikalsk nummer som ble avsluttet med allsang av den udødelige klassikeren «Vinsjan på kaia».

Og da bandet gikk opp på scenen for å motta den ærefulle prisen ble de møtt med stående applaus fra hele salen.

– Kom ned, kjære D.D.E., sa kulturminister Trine Skei Grande som delte ut prisen.

Bandet var tydelig rørt i det de mottok det synlige beviset på at de er årets hedersprisvinner.

– Det her har dere sannelig fortjent! Det kommer tross alt fra ei som har vært på fest med dere helt sida dere het After Dark. Det varmer innerst inne i hjerterota, sa kulturministeren fra Overhalla.

– Dere er lyden av god stemning. Ekte spilleglede, smittende humør og en beundringsverdig utholdenhet. Dere er hele Norges D.D.E. og dere er konga. Og nå skal vi feste helt til sola står opp, sa kulturministeren videre.

I sin takketale var det åpenbart at dette var en pris bandet var svært glad for å motta.

– Hjertelig tusen takk. Vi setter utrolig stor pris på å bli verdsatt på denne måten, sa Bjarne Brøndbo før han fortsatte:

– Vi hadde ikke stått her i dag om det ikke var for låtene og tekstene vi har fått lov til å spille inn og framført gjennom de 27 årene vi har vært en del av norsk musikkhistorie. Alle låtene samt brorparten av tekstene er skrevet av Frode Viken. Det er spesielt å stå her i dag på den datoen Frode ville fylt 64 år, sa Brøndbo rørt fra scenen.

Dette er andre gangen bandet mottar Spellemannpris. Sist gang var for 23 år siden, i 1996, da de ble kåret til Årets spellemann.

Disse namdalske artistene har vunnet Spellemannprisen tidligere:

Prudence – I klassen pop for «Takk te dokk» (1975)

Åge og Sambandet – I klassen rock for «Ramp» (1980)

Åge Aleksandersen – Juryens hederspris (1982)

Åge Aleksandersen – Årets artist i 1984 for «Levva livet»

D.D.E. – Årets spellemann (1996)

Satyricon – I klassen metal for «Volcano» (2002)

Åge Aleksandersen, med Bjørn Eidsvåg og Sissel Kyrkjebø – Juryens hederspris (2006)

Askil Holm, med Espen Lind, Alejandro Fuentes og Kurt Nilsen – Årets hit for «Hallelujah» (2006)