OSLO: Bandet Mandarinsaft med overhallingen Even Moen Jenssen var nominert i klassen Barnemusikk for plata «På vei te en venn» under årets Spellemannprisutdeling på Chateau Neuf i Oslo.

Prisen var den første som ble delt ut under kveldens show, men da vinneren ble lest opp ble det klart at det ikke ble pris til Mandarinsaft denne gangen.

Det var nemlig Naboen min med plata «Rockesokk» som stakk av med prisen.