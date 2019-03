NAMDALSAVISA

Når en har solgt over en million plater, spilt 3.000 konserter og tryllet fram en rekke udødelige slagere, skulle det bare mangle at ikke at D.D.E. ble tildelt Hedersprisen under Spellemannprisutdelinga lørdag kveld.

Prisen fikk de av en tydelig stolt overhalling og kulturminister Trine Skei Grande. Det ble en emosjonell stund på scenen, som rørte alle som fulgte prisoverrekkelsen.

Bjarne Brøndbo hyllet låtskriveren og bandkameraten Frode Viken, som ville ha fylt 64 år lørdag. Han gikk bort i fjor bare noen timer etter sin bursdag. Frode Viken har skrevet seg inn i historien som en av de fremste låtskriverne i landet. Nå er det tredje generasjon ungdommer som elsker D.D.E.-konsertene. Der er det alltid liv.

Historien til D.D.E. er kjent. Den er på mange måter banebrytende for norsk rock. Det vakte oppsikt da de for snart 30 år siden fikk 200.000 kroner i offentlig støtte. I grunn småpenger, men støtten var gull verdt for bandet. I tillegg til å produsere musikk, utviklet de en forretningsmodell som gjorde det mulig å leve av dette. Ikke bare for dem selv, men også for dem som har sine arbeidsplasser knyttet til bandet.

Under takketalen ble blant annet produsentene Åge Aleksandersen og Svein Gundersen takket for å ha løftet fram D.D.E. Åge og Sambandet på sin side lærte av D.D.E. hvordan de kunne tjene penger på sin virksomhet. D.D.E. har brøytet veg for mange med sin profesjonalitet i absolutt alle ledd. Publikum elsker dem, og det er ikke uten grunn at konsertarrangører alltid vil ha dem tilbake. De får kvalitet fra A til Å.

Eskil Brøndbo avsluttet med å takke Skage og byen deres, Namsos. Det er vi som skal si «takk te dokk». Nå er prisen i havn – den brukte altfor mange år på å komme til byen vi bor i.