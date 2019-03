Vogntog har kjørt i rekkverk

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Klokka 13.50 melder politiet at et vogntog har kjørt inn i rekkverket på E6 ved Brekkvasselv, like ved krysset til fylkesveg 773.

Det er ikke meldt om personskade.

Det skal være litt trafikale utfordringer på stedet, og utrykningspolitiet er på vei for å sikre fremkommelighet. I tillegg er entreprenør på veg til stedet.

Det skal være vanskelige kjøreforhold på stedet, og politiet oppfordrer folk til å ta det rolig på vegene i dag.

– Vi har fått en del meldinger i dag om vanskelige kjøreforhold. Det er ikke mulig å brøyte og strø på alle vegene når det plutselig kom snøfall, så vi oppfordrer til at folk må kjøre etter forholdene, sier Kamilla Engen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.