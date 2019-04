Legger ned drifta av Buøy gård

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Det bekreftet kokken Thomas Valø på sin facebookprofil sent søndag:

- Fra og med i morgen er Buøy gård historie. Vi skulle gjerne fortsatt, men vi har møtt for mye motstand og har hatt for store utfordringer som har tappet oss for energi. Jeg ønsker å takke alle som har støttet oss og besøkt oss de fem årene vi har holdt ut, og det har vært et eventyr å nå så langt som vi har gjort! Jeg kan heldigvis gå herifra med hevet hode og si: hva var det jeg sa! Alt er mulig om man vil det selv, men alt har et bristepunkt. Takk for besøket!

Den desentraliserte gourmetgården i Nærøy har tidligere blitt kåret til Norges 35. beste resutarant av White guide.

Ventelista har lenge vært lang for å besøke Thomas Valø og Fredrikke Sverdrup på den herskapelige gården på det tidligere handelsstedet Buøya.