– Det de større høvleriene ikke lager, det lager vi

GRONG: Like nord for Bergsmoen i Grong har sikkert mange lagt merke til at det står skur på skur med trelast bare noen meter fra vegen. Her holder Øyheim Høvleri As til. En produksjonsbedrift med aner langt tilbake, og som nå framstår som en moderne bedrift med stor fleksibilitet når det gjelder å tilfredsstille ønskene til kunder med høye krav.