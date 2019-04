Nå starter alvoret

NAMDALSAVISA

Du trodde kanskje skisesongen var over? Neida. For Ane Appelkvist Stenesth, Stian Saugestad, Sebastian Schjerve og Ole Jørgen Bruvoll vil de neste 14 dagene bli nesten vel så spennende som det de har opplevd i renn i vinter.

Faktisk vil det som skjer i april på mange måter definere hvordan sesongopplegget blir for våre beste vintersportsutøvere.

For nå flyttes spenninga fra løyper og bakker til møterom. Ulike landslag skal taes ut, og for den nevnte kvartetten er det ganske så åpnet om hvordan det blir.

Stian Saugestad er med på fartslaget i alpint. Selv om han kunne feire sin andre NM-triumf under mesterskapet i Hemsedal i forrige uke, så har sesongen vært en nedtur. Etter oppløftende kjøring på trening i Sør-Amerika før sesongstart, fikk han aldri ordentlig fart på skiene da sesongen kom i gang, og det stygge fallet i Bormio i mellomjula ødela i realiteten resten av sesongen.

Fem utøvere er med på fartslaget, men etter at Aksel Lund Svindal la skiene på hylla, er det fire igjen. At Svindal la opp kan bli redninga for Saugestads landslagsplass. For det er signaler om at det skal kuttes på landslag på grunn av økonomi. Velger Skiforbundet fortsatt å ha fire fartskjørere, er namsosmannen inne. For ingen bak på listene truer Stians posisjon som fjerde beste fartskjører. Det viste NM og det viste ikke minst Europa Cup-konkurransene, der Stian kjørte sammen med de nest beste.

Det vil overraske meg veldig om Stian vrakes helt, da sportssjef Claus Ryste & co tross alt vet at Bormio-fallet var hovedårsaken til at Stian fikk en svak sesong.

Normalt får også utøverne en sjanse til når de misser et år, men et alternativ kan bli at Stian får et opplegg som før 2018-sesongen, der han i navnet var på Europa Cup-laget, men der han i gavnet kjørte og trente med Jansrud & co.

Stian reiser nå til Kvitfjell, der trening og evaluering står på programmet fram til palmehelga. I løpet av disse dagene får han også beskjed om hva som blir hans plass i landslagsmodellen neste år.

Sebastian Schjerve er mye i samme bås som Saugestad. Freeski-kjøreren tilhører en idrett som ikke har flust med penger, og også her er det usikkert om hvor mange utøvere som blir med på landslag neste år.

Seks utøvere er med på landslaget i år, fire menn og to kvinner. I jevnhet – big air og slopestyle sett under ett, er Schjerve nest best, bak Birk Ruud. Problemet til Schjerve er at han mangler et toppresultat.

Ruud og Øystein Bråten er selvskrevne på laget, selv om Bråten ikke har vært på topp i år. OL-mesteren fra i fjor får uansett plass, om han vil.

Schjerve må trolig finne seg i å stille bak også Ferdinand Dahl, som har to topp-3 -plasseringer i verdenscupen. Ulrik Samnøy er 2002-modell, og har vist svært lovende takter i vinter, og er utvilsomt en kar som forbundet ønsker å satse på – og er der i samme kategori som Schjerve.

Blir det fire menn på laget, så står trolig fjerdeplassen mellom Schjerve, Samnøy og Eirik Sæterøy, og kanskje også Christian Nummedal.

Også i freeski er det diskusjon om lagstruktur, og det kan bli opprettet et Europa Cup-lag, bak elitelandslaget.

Schjerve har et godt navn hos landslagssjefene, og får plass på et lag, spørsmålet er hvilket.

Ane Appelkvist Stenseth vil også få plass på et landslag, men også her er spørsmålet hvilket. Blir det opprettet et eget sprintlandslag for damer, er hun selvskreven der etter vinterens prestasjoner.

Velger landslagstrener Ole Morten Iversen & co å droppe sprintlag, havner hun trolig på rekruttlandslaget. Signalene fra samme Iversen har uansett vært så entydige at Stenseth er ei de ønsker å ha under sine vinger neste år.

Ole Jørgen Bruvoll er i likhet med Stenseth på Team Veidekke Midt-Norge, som er en del av den norske landslagsmodellen. De har hatt Kristian Skrødahl som suksessrik trener for laget, men det er usikkert om hvorvidt laget har økonomi til å lønne en trener i full stilling, og hvilke følger det eventuelt får for laget som helhet.

Bruvoll er en av åtte menn på årets lag, og det er ikke gitt at det blir like mange neste år.

Pål Trøan Aune, Jørgen Sæternes Ulvang og Magnus Stensaas er trolig sikre, og det vil overraske meg mye om ikke fosningen Sindre Grønflaten kommer inn på laget. Hvis ikke Håkon Skaanes blir tatt opp på noe forbundslag, så vil Strindheim-løperen trolig også komme med etter sin gode sesong i eldste juniorklasse.

Så må Bruvoll kjempe mot Jan Thomas Jenssen, Fredrik Riseth, Even Northug og Mathias Rundgreen om den eller de siste plassen (e) på laget.

I den kampen er det helt åpent.

Fasiten får vi i løpet av april.