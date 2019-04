Fylket gir millionstøtte

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det var Arbeiderpartiet som fremmet forslaget og fikk full støtte i hovedutvalg for næring onsdag kveld. Fylkesrådmannen hadde innstilt på å støtte bedriften med 500.000 kroner, men politikerne innvilget altså hele søknaden. Prosjektet – som skal gå over to og et halvt år – har en kostnadsramme på 2,5 millioner kroner.