Raser mot bomplassering og betalingsordning på nye Fv. 17:

Ordfører: – Vi føler oss til de grader lurt

Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad raser over at innbyggere i kommunen må betale for det han oppfatter som intern kjøring i kommunen ved bompassering på Fv. 17 i Sprova.