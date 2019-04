Slipper å betale i bommen

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: 30. april 2015 vedtok fylkestinget i Nord-Trøndelag at interntrafikk i Namdalseid ikke belastes for bompenger i bomsnitt Sprova». Tidligere denne uka uttalte Knut Sundet, prosjektansvarlig for Fv. 17-prosjektet i Trøndelag fylkeskommune at definisjonen av interntrafikk er «trafikk innenfor bommene». Nå har Vegdirektoratet kommet på banen med en definisjonsavklaring.