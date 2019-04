NAMDALSAVISA

NÆRØY: Politiet melder på sin Facebook-konto at det har blitt gjennomførtlaserkontroll i Kreklingan i Nærøy i dag.

Det er 60-sone på stedet, og to bilister ble ilagt et forenklet forelegg for ikke å ha overholdt fartsgrensa.

Høyeste hastighet ble målt til 76 km/t.