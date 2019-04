Namsos herjet med Charlottenlund i serieåpninga

NAMDALSAVISA

4. divisjon herrer avd. 1

Charlottenlund – Namsos

1-3 (0-0)

Mål Namsos: Ruben Alte (2), Fabian Klingen Langås

TRONDHEIM: Etter en sjansefattig første omgang som forble målløs, hevet namsosingene eget spill mange hakk etter hvilen.

Blåtrøyene la høyt press fra første spark på ballen og fikk betalt i form av scoring i kampens 48. minutt. Fabian Klingen Langås sendte Namsos i føringa etter at Tobias Øien Alstad fyrte av et skudd som bortelagets keeper måtte gi retur på. Ballen havnet hos nevnte Langås, som banket inn 1-0-ledelse for gjestene.

Med godt spill i alle ledd på banen tok Namsos fullstendig over regien de siste 45 i en omgang der Charlottenlund var sjanseløse.

Ruben Alte viste svært gode takter i comebacket for gamleklubben, og var toneangivende i lørdagens seier. Først doblet han ledelsen for Namsos alene med keeper halvtimen ut i andre omgang. Så banket han inn 3-0-scoring etter et godt innlegg fra cornerflagget minutter etterpå.

Da hjalp det lite for heimelaget at de satte inn sin eneste scoring i oppgjøret, på overtid mot spillets gang.

Det var likevel namsosingene som kunne reise heimover med tre poeng i bagasjen etter 3-1-seier i første kamp for sesongen.

- Jeg synes vi har stålkontroll. Vi slipper til bare tre sjanser i hele kampen og fungerer bra som lag. Det er et godt fotballag vi møter, men i dag når de rett og slett ikke opp mot oss. Jeg er godt fornøyd, sier Namsos-trener Jonas Lian Hansen etter møtet med Charlottenlund.